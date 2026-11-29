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Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam có sự phân hóa rõ rệt trong khoảng thời gian từ ngày 29/11 đến 8/12. Sau những ngày mưa giảm, khu vực này có khả năng đón một đợt mưa trái mùa mới từ đầu tháng 12.

Mưa trái mùa ở TPHCM giảm

Trong hôm nay (29/11), rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục tồn tại và chi phối thời tiết các tỉnh, thành phía Nam. Do đó, Nam Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và khu vực phía Bắc miền Đông Nam Bộ.

Riêng tại TPHCM, lượng mưa có xu hướng giảm so với ngày 28/11, chỉ còn xuất hiện cục bộ tại một số khu vực như Minh Phụng, Diên Hồng, Chợ Lớn, Vĩnh Hội, Chánh Hưng, Tân Hòa, Bình Hưng…

Mưa giảm ở TPHCM khoảng 2 ngày trước khi đón tiếp đợt mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại các địa phương khác, mưa giông tập trung chủ yếu ở Tây Ninh, phía Bắc TP Đồng Nai, Đồng Tháp và Cà Mau. Như vậy, đợt mưa trái mùa cuối tháng 11 tại TPHCM và Nam Bộ cơ bản kết thúc.

Bước sang ngày 30/11 và 1/12, rãnh áp thấp xích đạo lùi sâu xuống phía Nam và suy yếu dần. Nhờ đó, thời tiết toàn khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, ổn định hơn. Mưa giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện trên phạm vi hẹp.

Từ ngày 2/12, TPHCM và Nam Bộ tăng mưa trở lại

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý diễn biến thời tiết từ khoảng ngày 2/12. Dù Nam Bộ đã bước vào mùa khô, các hình thái gây mưa vẫn có khả năng hoạt động. Đáng chú ý, rãnh áp thấp xích đạo có thể mạnh trở lại và nâng trục lên phía Bắc, tác động trực tiếp đến khu vực.

Theo đó, từ ngày 2-6/12, TPHCM và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa trở lại, tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Mưa phổ biến ở dạng rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa giông trái mùa có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có phương án phòng tránh, hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra.