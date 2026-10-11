Thời tiết TPHCM và Nam Bộ 10 ngày tới: Mưa lớn kèm sấm sét dồn dập còn tiếp diễn?

Mưa giông bao phủ Nam Bộ, nhiều nơi có thể mưa rất to

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, thời tiết khu vực chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và giông, tập trung vào chiều, tối và đêm.

Ngày 11/10, ảnh hưởng của rìa phía Nam áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực miền Tây, khiến Nam Bộ có mưa giông trên diện rộng; nhiều nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to.

Thời tiết TPHCM và Nam Bộ còn tiếp diễn mưa giông trong những ngày tới. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại miền Tây, mưa có thể xuất hiện từ trưa và chiều; trong khi miền Đông có mưa muộn hơn, chủ yếu vào chiều tối. Các khu vực được dự báo tập trung mưa lớn gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Sang ngày 12/10, mưa tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Nam Bộ, tuy nhiên cường độ mưa vừa và mưa to có xu hướng giảm tạm thời.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 13/10, nhiễu động gió Đông trên cao di chuyển vào đất liền Nam Bộ, khiến mưa giông có xu hướng gia tăng trở lại.

Mưa xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm, người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.

Triều cường vượt báo động 3, TPHCM đề phòng ngập diện rộng

Bên cạnh diễn biến mưa giông, triều cường tại khu vực TPHCM, Mỹ Thuận và Cần Thơ cũng được dự báo lên cao trong những ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch đang lên nhanh và dự kiến đạt đỉnh trong khoảng ngày 11-13/10. Đỉnh triều đợt này có khả năng vượt mức báo động 3, làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và nhiều tuyến đường nội đô.

Đáng chú ý, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao có thể khiến tình trạng ngập úng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân, nhất là tại TPHCM và các đô thị lớn ở Nam Bộ.

Người dân được khuyến cáo chủ động kê cao tài sản, theo dõi thông tin dự báo và cảnh báo ngập, đồng thời thận trọng khi lưu thông qua các tuyến đường trũng thấp trong thời điểm mưa lớn và triều cường đạt đỉnh.