Thời tiết TP.HCM và Nam Bộ hôm nay 31/10: Lưu ý mưa chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 31/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-33 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo TP.HCM có mưa rào vào chiều tối. Ảnh: Khương Nguyễn.

Dự báo hình thế thời tiết khu vực TP.HCM trong 24-48 giờ tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin áp cao lục địa di chuyển lệch Đông và suy yếu dần, hình thành rãnh áp thấp có trục 25-28 độ vĩ bắc. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây. Nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh lên.

Trong 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc bị nén và đầy dần lên bởi áp cao lục địa ở phía Bắc, ngày 2-3/11 áp cao lục địa tăng cường sau ổn định và suy yếu, khoảng 2-3 ngày cuối được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, khoảng 1-2 ngày cuối hoạt động yếu dần.

Cần đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ gây ngập vùng kém khả năng tiêu thoát nước trong đô thị, ngập lụt hoặc sạt lở khu vực ven sông và vùng trũng, thấp.