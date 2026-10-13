Thời tiết TP.HCM và Nam Bộ hôm nay 13/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 13/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-34 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo lượng mưa khu vực TP.HCM từ 1h ngày 13/10 đến 1h ngày 14/10. Theo đó, khoảng 13h-19h ngày 13/10, một số khu vực thành phố có mưa, lượng mưa phổ biến từ 13-26 mm, có nơi mưa đến 40-60 mm. Xác suất 70%.

Chiều và tối hôm nay, dự báo TP.HCM có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh: Duy Hiệu.

Về tình hình triều cường khu vực sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TP.HCM có khả năng xuống chậm trong những ngày tới và còn duy trì ở mức cao.

Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày dao động ở mức báo động 2, báo động 3 có khả năng duy trì đến hết ngày 15/10. Mực nước đỉnh triều còn ở mức cao trong những ngày tới.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cảnh báo triều cường vùng ven biển TP.HCM. Từ chiều tối 13/10 đến ngày 14/10, mực nước đỉnh triều vùng ven biển tiếp tục xuống chậm. Đỉnh triều cao nhất trạm Vũng Tàu ở mức từ 3,92-4,08 m; thời gian xuất hiện 15h-16h ngày 13/10 và 3h-4h ngày 14/10.