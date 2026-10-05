Thời tiết TP.HCM ngày 5/10: Nhiều khu vực mưa to, có nơi 150 m

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 5/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-34 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin từ hôm nay đến ngày 6/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

TP.HCM tiếp tục bước vào đợt mưa từ nay đến ngày 7/10. Người dân cần đề phòng mưa lớn gây ngập lụt. Ảnh: Võ Kỳ.

Khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Thuận, Nhà Bè có lượng mưa 70-120 mm; Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ 80-130 mm.

Dĩ An, Bàu Bàng, Dầu Tiếng 80-130 mm; Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phú Giáo 90-140 mm; Bắc Tân Uyên 100-150 mm. Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền 70-120 mm; Vũng Tàu, Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo 80-130 mm. Xác suất mưa 70-80%.

Đài dự báo mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Lượng mưa từ 19h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10 đạt khoảng 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.