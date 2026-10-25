Thời tiết TP.HCM ngày 25/10

Thời tiết TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 25/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Dự báo hình thế thời tiết trong 24-48 giờ tới khu vực TP.HCM, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết áp cao lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ bị nén bởi bộ phận cao lục địa phía bắc đầy dần.

Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-8 độ vĩ Bắc xu hướng hạ trục xuống phía Nam hoạt động yếu và mờ dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu sau có xu hướng lấn về phía tây.

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa được tăng cường sau ổn định và suy yếu, ngày 1-2/11 được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn Tây, nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động trở lại trên khu vực Nam Bộ.

Về triều cường khu vực sông Sài Gòn, đài dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng Chín (Âm lịch).

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 26-28/10 (nhằm ngày 17-19/9 Âm lịch). Tại trạm Phú An và Nhà Bè ở khoảng 1,7-1,75 m (trên báo động 3 từ 0,1-0,15 m); trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,82-1,88 m (trên báo động 3 từ 0,22-0,28 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ khoảng 5h-7h hoặc từ 17h-19h.

Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm đạt ở mức cao. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.