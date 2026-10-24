Thời tiết TP.HCM ngày 24/10: Hết mưa, triều cường sắp đạt đỉnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 24/10, thời tiết Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, thời tiết ngày 24/10 có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ trong ngày dao động 25-34 độ C.

Dự báo ngày 24/10 TP.HCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Dự báo hình thế thời tiết trong 24-48 giờ tới khu vực TP.HCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin áp cao lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần, hình thành rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ.

Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-8 độ vĩ Bắc xu hướng hạ trục xuống phía Nam hoạt động yếu và mờ dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu; nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ở khu vực Nam Bộ hoạt động yếu.

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa tiếp tục suy yếu, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ ngày 25/10 bị nén và đầy dần, ngày 26-27/10 cao lục địa được tăng cường lệch đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.

Về triều cường khu vực sông Sài Gòn, đài dự báo những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng Chín (Âm lịch).

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện ngày 26-28/10 (nhằm ngày 17-19/9 Âm lịch).

Theo đó, tại trạm Phú An và Nhà Bè ở khoảng 1,7-1,75 m (trên báo động 3 từ 0,1-0,15 m); trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,8-1,85 m (trên báo động 3 từ 0,2-0,25 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 5h-7h hoặc từ 17h-19h.

Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm đạt ở mức cao. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.