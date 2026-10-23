Thời tiết TP.HCM ngày 23/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 23/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, mưa rào và dông vài nơi; tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-34 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo triều cường ở TP.HCM sẽ lên cao trong những ngày tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Dự báo hình thế thời tiết trong 24-48 giờ tới khu vực TP.HCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết áp cao lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc xu hướng hạ trục xuống phía Nam và hoạt động yếu và mờ dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu dần; nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ở khu vực Nam Bộ hoạt động yếu dần.

Về triều cường khu vực sông Sài Gòn, đài dự báo trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng Chín (Âm lịch).

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 26-28/10 (nhằm ngày 17-19/9 Âm lịch). Theo đó, tại trạm Phú An và Nhà Bè khoảng 1,7-1,75 m (trên báo động 3 từ 0,1 đến 0,15 m); trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,8-1,85 m (trên báo động 3 từ 0,2 đến 0,25 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 5h-7h hoặc từ 17h-19h.

Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm đạt ở mức cao. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.