Thời tiết TP.HCM hôm nay 21/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 21/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo triều cường lên nhanh trong những ngày tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin từ hôm nay đến ngày 22/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu chiều và tối. Tổng lượng mưa phổ biến 50-110 mm, có nơi trên 110 mm.

Cụ thể, khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè lượng mưa 50-100 mm; Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh 60-110 mm; Thủ Đức, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ 70-120 mm.

Khu vực Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo từ 60-110 mm; Thuận An, Bàu Bàng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên 70-120 mm. Khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Côn Đảo 50-100 mm; Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc 60-110 mm. Xác suất mưa 70-80%.

Đài dự báo từ ngày 22/10, mưa to có xu hướng giảm. Lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 50mm/24h. Mưa tập trung chủ yếu chiều và tối.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về triều cường khu vực sông Sài Gòn, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM khả năng sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Đến 21-22/10, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Thủ Dầu Một, Phú An và trạm Nhà Bè đạt ở mức từ báo động 1 đến báo động 2.