Thời tiết TP.HCM hôm nay 2/10: Mưa rào và dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 2/10, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-35 độ C.

Chiều tối 1/10, nhiều khu vực ở TP.HCM mưa lớn giờ tan tầm. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin trong 24-48 giờ tới, khu vực TP.HCM rãnh áp thấp có trục 24-27 độ Vĩ Bắc bị nén, dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên bởi bộ phận cao lục địa tăng cường yếu ở phía Bắc.

Gió mùa Tây Nam hoạt động yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động ổn định. Nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động yếu dần.

Trong 3-10 ngày tới, hình thành lại rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc, sau bị nén, đẩy dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên. Khoảng đêm 4-5/10, áp cao lục địa được tăng cường mạnh trở lại.

Ở phía Nam, khoảng ngày 5-6/10 hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc, xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu dần. Gió yếu duy trì trên các vùng biển Nam Bộ.

Người dân đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập vùng kém khả năng tiêu thoát nước trong đô thị, ngập lụt hoặc sạt lở khu vực ven sông và vùng trũng, thấp.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho thấy lượng mưa ở TP.HCM trong ngày 2/10, giảm so với đêm 1/10. Lượng mưa một số khu vực khoảng 6-12 mm.