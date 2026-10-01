Thời tiết TP.HCM hôm nay 1/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 1/10, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Hôm qua, nhiều nơi TP.HCM mưa lớn, người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin sáng sớm ngày 1/10, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên một số nơi: xã Trừ Văn Thố, xã Long Hòa, xã Thanh An, xã Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác như phường Bến Cát, phường Tây Nam...

Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Đài cũng dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực TP.HCM, rãnh áp thấp có trục 25-28 độ Vĩ Bắc bị nén, dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên bởi bộ phận cao lục địa tăng cường yếu ở phía Bắc. Gió mùa Tây Nam hoạt động yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn Tây và nâng trục lên phía Bắc, có trục qua Bắc Bộ, sau hoạt động ổn định. Nhiễu động gió Đông yếu tác động đến thời tiết khu vực.

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa ở phía Bắc tăng cường yếu lệch Đông sau suy yếu. Hình thành rãnh áp thấp có trục 25-28 độ Vĩ Bắc. Khoảng đêm 4-5/10 áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh trở lại nén, đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam và đầy dần lên. Ở phía Nam, khoảng ngày 5-6/10 hình thành rãnh áp thấp có trục khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc, rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động ổn định, sau yếu dần, nhiễu động gió Đông tiếp tục duy trì. Gió yếu duy trì trên các vùng biển Nam Bộ.

Người dân đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập vùng kém khả năng tiêu thoát nước trong đô thị, ngập lụt hoặc sạt lở khu vực ven sông và vùng trũng, thấp.