Thời tiết tối 9/11 và ngày 10/11: Miền Bắc trời rét, Trung Bộ mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đêm 9/11, không khí lạnh tiếp tục tác động đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ, duy trì thời tiết rét ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đáng chú ý, mưa lớn tại Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ chiều tối 9/11 đến ngày 11/11, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, trong khi phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng có mưa to, cục bộ mưa rất to.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội tiếp tục rét, đêm nay có mưa vài nơi

Tại Hà Nội, sau đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái rét trong đêm 9/11 và ngày 10/11. Theo bản tin không khí lạnh, Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Bắc Bộ trong đêm 9 và ngày 10/11 phổ biến 15-18 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Với Hà Nội, nhiệt độ tiếp tục ở mức thấp, nhất là về đêm và sáng sớm.

Bắc Bộ rét, mưa giảm nhưng chưa hoàn toàn chấm dứt

Trong đêm 9/11, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Sau những đợt mưa rào và dông trong ngày, mưa có xu hướng giảm, nhiều nơi chỉ còn mưa vài nơi.

Ngày 10/11, Bắc Bộ duy trì thời tiết rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ trung bình khoảng 18-20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Trạng thái rét còn duy trì trong những ngày tiếp theo. Theo xu thế thời tiết 10 ngày, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi; từ ngày 12-13/11, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trung Bộ mưa rất lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Trung Bộ tiếp tục là khu vực có diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất trong ngày 10/11.

Từ chiều tối 9/11 đến sáng 10/11, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong khi đó, từ chiều tối 9/11 đến ngày 11/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía Nam Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo có thể xuất hiện những đợt mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Đáng lưu ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát các cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực, trong đó có Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Tây Nguyên, Nam Bộ chưa có mưa lớn diện rộng

Tây Nguyên và Nam Bộ chưa phải khu vực trọng tâm của đợt mưa lớn hiện nay. Trong những ngày tới, các khu vực này vẫn có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ ngày 11/11, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng tăng mưa vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Do đó, trong ngày 10/11, thời tiết tại hai khu vực này nhìn chung vẫn khác biệt rõ với Trung Bộ: không có mưa lớn diện rộng, nhiệt độ ban ngày còn tương đối cao.

Thời tiết ngày 10/11 có gì đáng chú ý?

Điểm đáng chú ý nhất trong thời tiết ngày 10/11 là miền Bắc tiếp tục rét trong khi Trung Bộ bước vào cao điểm mưa lớn.

Bắc Bộ duy trì nền nhiệt thấp, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Trong khi đó, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to; từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rất lớn, có nơi trên 500mm trong cả đợt.

Người dân tại các khu vực đang có mưa lớn cần đặc biệt đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn tại Trung Bộ dự báo giảm dần từ ngày 12/11.