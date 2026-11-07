Thời tiết tối 7/11 và ngày 8/11: Miền Trung đón mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 7/11 và ngày 8/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ảnh hưởng Đông Bắc Bộ từ chiều tối 8/11, sau đó mở rộng xuống các khu vực khác.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội ngày mai còn mưa dông, tối bắt đầu đón không khí lạnh

Tại Hà Nội, đêm 7/11 có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 8/11, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, có nơi mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo cảnh báo mới nhất, khoảng tối và đêm 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Bắc Bộ mưa dông trước khi chuyển rét

Trong đêm 7/11 và ngày 8/11, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Riêng chiều tối 8/11, mưa dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ chiều tối 7/11 đến sáng 8/11 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ngày 8/11, nhiệt độ tại Tây Bắc Bộ phổ biến 27-30 độ C, Đông Bắc Bộ 28-31 độ C. Tuy nhiên, đây là ngày cuối cùng trước khi miền Bắc chịu tác động rõ rệt của đợt không khí lạnh mạnh.

Theo bản tin lúc 15h30, khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt mưa lớn

Ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Đáng chú ý, từ đêm 8/11, mưa lớn sẽ bắt đầu gia tăng tại khu vực phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị. Lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi trên 200mm trong khoảng đêm 8 đến ngày 9/11.

Sau đó, từ ngày 9/11, mưa lớn mở rộng xuống khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Đợt mưa lớn này được dự báo còn kéo dài đến đêm 11/11 tại một số khu vực, với nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Tây Nguyên, Nam Bộ chưa có diễn biến lớn

Tây Nguyên ngày 8/11 có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C. Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, ngày vẫn có lúc nắng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Theo xu thế những ngày tới, từ khoảng ngày 11/11, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ngày 8/11 có gì đáng chú ý?

Điểm đáng chú ý nhất trong thời tiết ngày 8/11 là sự chuyển trạng thái rõ rệt của thời tiết miền Bắc và Trung Bộ.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, sau đó từ chiều tối 8/11 bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Từ ngày 9/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Trong khi đó, Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 8/11. Người dân tại các khu vực có mưa lớn cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc; trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.