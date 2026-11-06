Thời tiết tối 6/11 và ngày 7/11: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ sắp mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 6/11 và ngày 7/11, thời tiết nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông. Bắc Bộ là vùng cần lưu ý khi mưa dông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn, trong khi Trung Bộ đang chuyển sang giai đoạn thời tiết phức tạp trước một đợt mưa lớn được dự báo từ khoảng đêm 8/11.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội đêm nay còn mưa dông

Tại Hà Nội, trong tối và đêm 6/11, mưa rào và dông có thể xuất hiện tại nhiều khu vực. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 6/11 tiếp tục phát cảnh báo dông, lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn thành phố.

Ngày 7/11, Hà Nội nhiều mây, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Thời tiết chưa chuyển rét; đợt không khí lạnh mạnh được dự báo sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội từ tối và đêm 8/11, sau đó từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, cục bộ mưa to

Trong đêm 6/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sang ngày 7/11, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xảy ra, tập trung hơn ở vùng núi và trung du. Một số nơi có thể có mưa to cục bộ. Theo xu thế thời tiết mới nhất, tình trạng mưa dông còn duy trì trong ngày 8/11 trước khi một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống miền Bắc.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Trung Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn

Ngày 7/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Đây là thời điểm thời tiết Trung Bộ bắt đầu có những diễn biến đáng chú ý trước một đợt mưa lớn diện rộng.

Theo cảnh báo mới phát lúc 15h30 ngày 6/11, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 8 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ ngày 9 đến đêm 11/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Vì vậy, dù ngày 7/11 chưa phải thời điểm mưa lớn diện rộng, các khu vực Trung Bộ cần theo dõi chặt chẽ những bản tin tiếp theo khi hình thái thời tiết xấu có khả năng gia tăng từ ngày 8/11.

Tây Nguyên, Nam Bộ còn mưa rào và dông

Tây Nguyên ngày 7/11 tiếp tục có mây, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ nhìn chung vẫn ở mức khá cao vào ban ngày, trong khi về đêm và sáng sớm trời mát.

Nam Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Mưa dông không xuất hiện liên tục nhưng có thể gây gió giật mạnh trong thời gian ngắn. Theo xu thế những ngày tới, Nam Bộ còn có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, nhất là từ khoảng ngày 11/11.

Thời tiết ngày 7/11 có gì đáng chú ý?

Điểm đáng chú ý nhất trong thời tiết ngày 7/11 là Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trong khi phía Bắc Trung Bộ cũng bắt đầu gia tăng mưa dông. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi có dông.

Đồng thời, một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Từ tối 8/11, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng miền Bắc, sau đó gây rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11. Cùng thời điểm, Trung Bộ có khả năng bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày.