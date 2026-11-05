Thời tiết tối 5/11 và ngày 6/11: Bắc Bộ tăng mưa dông, Trung Bộ sắp mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5/11, thời tiết Bắc Bộ bắt đầu có những diễn biến đáng chú ý hơn với mưa rào và dông. Khu vực vùng núi, trung du có mưa rào và dông rải rác; các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội ngày mai có mưa rào và dông

Tại Hà Nội, đêm 5/11 và ngày 6/11 có mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ ngày mai dao động khoảng 24-30 độ C, thấp hơn mức cao nhất 30-32 độ C của ngày 5/11.

Như vậy, sau một ngày tương đối nắng nóng, thời tiết Thủ đô có xu hướng chuyển sang nhiều mây và tăng khả năng xuất hiện mưa dông. Khi có dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ tăng mưa dông từ đêm nay

Ngày 6/11, mưa dông sẽ rõ hơn tại Bắc Bộ, đặc biệt ở khu vực vùng núi và trung du. Một số điểm phía Bắc như Hà Giang được dự báo có mưa rào ngày mai, trong khi Hà Nội và nhiều khu vực đồng bằng cũng có khả năng xuất hiện mưa rào, dông.

Đây là bước chuyển đáng chú ý sau những ngày thời tiết khá ổn định. Theo xu thế 10 ngày mới nhất, mưa dông còn có khả năng tiếp diễn ở vùng núi, trung du Bắc Bộ trong ngày 7/11; từ đêm 8-9/11, mưa rào và dông có thể mở rộng hơn, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ ngày 9/11, vùng núi Bắc Bộ có khả năng chuyển rét; các khu vực khác của Bắc Bộ rét về đêm và sáng.

Trung Bộ chưa mưa lớn ngày mai, nhưng cần theo dõi những ngày tới

Trong đêm 5/11 và ngày 6/11, khu vực Trung Bộ nhìn chung chưa có mưa lớn diện rộng. Tại Đà Nẵng, dự báo ngày mai trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ khoảng 25-31 độ C.

Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn tương đối ổn định trước khi thời tiết có khả năng thay đổi mạnh. Theo nhận định mới nhất, từ khoảng ngày 9-12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có khả năng xuất hiện mưa lớn trong thời gian này.

Vì vậy, người dân miền Trung, đặc biệt tại những nơi đang có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, cần tiếp tục theo dõi các bản tin cảnh báo trong những ngày tới.

Nam Bộ tiếp tục mưa dông chiều tối

Nam Bộ ngày 6/11 vẫn duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông. Tại TP.HCM, nhiệt độ ngày mai khoảng 26-33 độ C, trời có mây và có mưa rào, dông.

Theo xu thế những ngày tới, Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào rải rác và dông vào chiều, tối, đáng chú ý trong các ngày 7-8/11. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 6/11 có gì đáng chú ý?

Ngày 6/11, Bắc Bộ là khu vực có diễn biến đáng chú ý nhất khi mưa dông bắt đầu gia tăng, Hà Nội cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ tại Thủ đô giảm nhẹ so với hôm nay.

Trong khi đó, Trung Bộ chưa có mưa lớn diện rộng trong ngày mai nhưng đang tiến gần giai đoạn mưa lớn được dự báo từ khoảng 9-12/11. Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối.

Người dân cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng nguy hiểm đi kèm dông như lốc, sét và gió giật mạnh; đồng thời theo dõi các bản tin cập nhật khi thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển biến trong những ngày tới.