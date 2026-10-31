Thời tiết tối 31/10 và ngày 1/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ còn mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 31/10, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Sang ngày 1/11, khu vực này tiếp tục duy trì hình thái thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sau đó ngày nắng. Riêng phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong đêm 1/11.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội đêm nay mưa vài nơi, ngày mai trời nắng

Tại Hà Nội, đêm 31/10 có mưa vài nơi. Ngày 1/11, thời tiết chủ yếu có mây, không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ có xu hướng khá cao so với những ngày gần đây.

Theo dự báo hiện có của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ nói chung duy trì trạng thái thời tiết khá ổn định trong những ngày đầu tháng 11, với mưa không đáng kể và ngày có nắng.

Trung Bộ mưa giảm

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ trong đêm 31/10 và ngày 1/11 phổ biến có mưa vài nơi. So với những ngày trước, mưa tại khu vực này có xu hướng giảm rõ rệt.

Từ ngày 3-6/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ được dự báo có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và Lâm Đồng còn mưa dông chiều tối

Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng giảm mưa, Nam Bộ và Lâm Đồng vẫn là những khu vực cần lưu ý trong ngày 1/11.

Dự báo ngày mai, các khu vực này có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày vẫn có thời điểm trời nắng.

Tại TP.HCM, dự báo ngày 1/11 có mây, có mưa rào và dông; nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C.

Thời tiết ngày 1/11 có gì đáng chú ý?

Nhìn chung, thời tiết ngày 1/11 có sự phân hóa khá rõ giữa các khu vực. Bắc Bộ chuyển sang trạng thái tương đối ổn định, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; Trung Bộ ít mưa hơn. Trong khi đó, mưa dông vẫn xuất hiện tại Nam Bộ và Lâm Đồng, chủ yếu vào chiều và tối.

Người dân tại các khu vực có mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với những nơi có mưa to cục bộ, cần chủ động phòng tránh ngập úng tại các khu vực trũng thấp.