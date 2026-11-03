Thời tiết tối 3/11 và ngày 4/11: Hà Nội giảm mưa, Trung Bộ còn dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 3/11 đến ngày 4/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa, trong đó phía Nam có mưa và mưa rào rải rác. Nam Bộ và Lâm Đồng duy trì khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều, tối.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội đêm nay giảm mưa, ngày mai có nắng

Sau cảnh báo dông được phát lúc 13h15 ngày 3/11, Hà Nội trong đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày 4/11, Thủ đô có mây, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Như vậy, so với diễn biến thời tiết trong chiều 3/11, ngày mai Hà Nội có xu hướng ổn định hơn. Tuy nhiên, trong đêm nay và những lúc xuất hiện mưa dông vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ mưa giảm, ngày mai trời nắng

Tại Bắc Bộ, đêm 3/11 và ngày 4/11 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ tại Tây Bắc Bộ phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; Đông Bắc Bộ khoảng 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Theo nhận định mới nhất, đây cũng là giai đoạn Bắc Bộ tương đối ổn định trước khi có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông mới từ khoảng đêm 5-6/11. Đáng chú ý, từ ngày 9/11, khu vực này có khả năng chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Trung Bộ còn mưa, phía Nam cần lưu ý

Từ Thanh Hóa đến Huế, đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 4/11, mưa rào và dông giảm ở phía Bắc nhưng phía Nam vẫn có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ phổ biến 23-26 độ C về đêm và 28-31 độ C ban ngày.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đáng chú ý hơn, theo xu thế thời tiết mới nhất, từ đêm 5-8/11 mưa dông có xu hướng gia tăng tại khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; từ khoảng 9-12/11 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục mưa dông chiều tối

Nam Bộ ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. TP.HCM dao động khoảng 24-26 độ C về đêm và 31-33 độ C ban ngày.

Lâm Đồng cũng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều, tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 4/11 có gì đáng chú ý?

Ngày 4/11, thời tiết Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, có xu hướng ổn định hơn, mưa giảm và ngày có nắng. Trung Bộ vẫn còn mưa, đặc biệt phía Nam khu vực Thanh Hóa đến Huế và một số nơi ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáng chú ý, xu thế những ngày tới cho thấy thời tiết sẽ có sự thay đổi: Bắc Bộ có khả năng tăng mưa dông từ đêm 5-6/11, trong khi Trung Bộ có xu hướng bước vào giai đoạn mưa nhiều hơn từ cuối tuần. Người dân cần theo dõi các bản tin cập nhật, nhất là tại những khu vực có nguy cơ mưa lớn cục bộ.