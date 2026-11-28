Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 28/11 và ngày 29/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì mưa to đến rất to đến hết ngày 29/11; khu vực phía Tây từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông.

Trong khi đó, Bắc Bộ bước vào giai đoạn thời tiết ổn định hơn. Không khí lạnh suy yếu, ngày mai khu vực phổ biến ít mưa, có nắng; tuy nhiên đêm và sáng vẫn rét.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Trung Bộ: Mưa lớn tiếp tục, nguy cơ ngập lụt và sạt lở

Trung Bộ tiếp tục là tâm điểm thời tiết đáng chú ý nhất trong ngày 29/11.

Khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Đợt mưa này được dự báo kéo dài đến khoảng sáng 30/11 mới giảm dần.

Riêng phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa, mưa to đến rất to và dông còn duy trì trong ngày mai, sau đó từ đêm 29/11 mưa lớn giảm dần. Phía Tây từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông đến hết ngày 29/11.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, các khu vực Trung Bộ vừa trải qua nhiều đợt mưa lớn liên tiếp, vì vậy nguy cơ ngập lụt và sạt lở có thể tiếp tục ở mức cao ngay cả khi cường độ mưa bắt đầu giảm.

Bắc Bộ: Không khí lạnh suy yếu, ngày mai trời nắng

Trái ngược với Trung Bộ, thời tiết Bắc Bộ ngày mai có xu hướng ấm lên vào ban ngày.

Hà Nội đêm nay không mưa, ngày 29/11 trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, cao nhất 24-26 độ. Đêm và sáng vẫn rét, gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; ban ngày nhiệt độ phổ biến 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ phổ biến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; ban ngày tăng lên 24-27 độ.

Như vậy, rét ở miền Bắc vẫn còn rõ về đêm và sáng, nhưng ban ngày thời tiết dễ chịu hơn, nhất là tại khu vực đồng bằng.

Bắc Trung Bộ: Phía Bắc giảm mưa, phía Nam còn mưa lớn

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết ngày mai có sự phân hóa rõ.

Phía Bắc khu vực có mưa vài nơi về đêm, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng TP. Huế tiếp tục có mưa to đến rất to và dông.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ; cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 22-24 độ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, trong khi phía Nam trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Còn mưa dông

Tây Nguyên ngày mai tiếp tục có mưa, nhưng mức độ phân hóa giữa các khu vực khá rõ. Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25-28 độ.

Nam Bộ ngày mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ; tại TP.HCM khoảng 31-33 độ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 29/11 có gì đáng chú ý?

Ngày mai, Trung Bộ tiếp tục là khu vực cần đặc biệt lưu ý do mưa lớn còn kéo dài. Từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, mưa to đến rất to và dông tiếp tục đến khoảng sáng 30/11; phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa còn mưa lớn trong ngày 29/11.

Trong khi đó, miền Bắc có xu hướng ấm lên vào ban ngày khi không khí lạnh suy yếu. Hà Nội có nắng, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhưng đêm và sáng vẫn rét.

Theo xu thế 10 ngày mới nhất, sau khi mưa lớn giảm dần từ khoảng ngày 30/11, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa vẫn còn mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến khoảng 2-3/12. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sau đó chủ yếu có mưa vài nơi, đêm và sáng chuyển lạnh.

Như vậy, ngày 29/11 có sự tương phản rõ rệt: miền Bắc rét về đêm và sáng nhưng ban ngày nắng ấm hơn, trong khi Trung Bộ tiếp tục đối mặt với mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở.