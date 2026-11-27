Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 đến đêm 28/11, khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt mưa lớn. Đáng chú ý, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; TP. Huế phổ biến 100-150mm, cục bộ trên 250mm; Khánh Hòa 60-120mm, cục bộ trên 180mm.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Trung Bộ: Mưa lớn tăng mạnh, nhiều nơi có thể mưa rất to

Đêm nay và ngày mai, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ là tâm điểm thời tiết đáng chú ý nhất.

Từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, mưa tăng mạnh, có nơi mưa rất to. Riêng TP. Đà Nẵng và phía Đông khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm trong đợt, cục bộ có nơi trên 350mm. TP. Huế có thể ghi nhận 100-150mm, cục bộ trên 250mm.

Tại Khánh Hòa, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục trong ngày 28/11, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Khu vực phía Tây từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị và khu vực ven sông; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, sườn dốc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, đây mới là giai đoạn đầu của đợt mưa. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng tiếp diễn đến khoảng sáng 30/11, với tổng lượng mưa cả đợt tại một số khu vực có thể lên tới 200-400mm, cục bộ trên 600mm.

Bắc Bộ: Ngày mai vẫn rét về đêm và sáng

Trong khi Trung Bộ mưa lớn, thời tiết Bắc Bộ ngày mai tương đối ổn định. Khu vực phổ biến có mưa vài nơi, trưa chiều trời có nắng; đêm và sáng sớm tiếp tục rét.

Tại Hà Nội, đêm nay và sáng 28/11 trời rét, ban ngày có mây và nắng. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-19 độ, cao nhất 25-27 độ. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; Đông Bắc Bộ cao nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ về đêm và sáng.

Như vậy, miền Bắc chưa xuất hiện biến động mưa lớn đáng kể trong ngày mai, nhưng nền nhiệt thấp về đêm và sáng vẫn là đặc trưng chính.

Tây Nguyên: Phía Bắc mưa tăng, phía Nam còn mưa dông

Tây Nguyên ngày mai có sự phân hóa. Phía Bắc khu vực có mưa rào và dông, về đêm có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Phía Nam ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất toàn khu vực phổ biến 27-30 độ. Riêng Lâm Đồng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Nam Bộ ngày mai vẫn duy trì kiểu thời tiết khá quen thuộc: ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 28/11 có gì đáng chú ý?

Ngày mai, Trung Bộ sẽ là tâm điểm thời tiết trên cả nước khi mưa lớn tiếp tục gia tăng, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rất to. Đáng chú ý nhất là TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nơi tổng lượng mưa từ ngày 27 đến đêm 28/11 phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

TP. Huế và Khánh Hòa cũng tiếp tục có mưa lớn, trong đó TP. Huế có nơi trên 250mm, Khánh Hòa cục bộ trên 180mm. Sau nhiều đợt mưa liên tiếp, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại Trung Bộ tiếp tục ở mức đáng lưu ý.

Trong khi đó, Bắc Bộ có một ngày tương đối thuận lợi hơn với trời có nắng, nhưng đêm và sáng vẫn rét. Hà Nội duy trì nền nhiệt 17-19 độ vào ban đêm và sáng sớm, ban ngày tăng lên 25-27 độ.

Đợt mưa lớn ở Trung Bộ chưa kết thúc trong ngày 28/11 mà còn có khả năng kéo dài đến sáng 30/11. Vì vậy, người dân tại các khu vực đang có mưa lớn cần tiếp tục theo dõi các bản tin cảnh báo mưa lũ, đặc biệt tại vùng núi, ven sông suối và các khu vực có nguy cơ sạt lở.