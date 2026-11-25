Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 25/11 là thời điểm đáng chú ý nhất của đợt mưa lớn đang diễn ra tại Trung Trung Bộ.

Từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 170mm. Có khả năng xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Trong khi đó, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết miền Bắc. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm trong ngày 26/11.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Trung Trung Bộ: Đêm nay mưa rất lớn, ngày mai giảm dần

Từ chiều tối nay đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục là tâm điểm thời tiết nguy hiểm. Mưa to đến rất to và dông có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Theo dự báo mới nhất, từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn tại khu vực này sẽ giảm dần. Tuy nhiên, sau khi mưa lớn giảm, khu vực vẫn còn mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, mưa dông cũng có thể xuất hiện tại phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk trong chiều tối và đêm nay, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Bắc Bộ: Tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa giảm, phổ biến chỉ còn mưa vài nơi. Tuy nhiên, nền nhiệt vẫn thấp do không khí lạnh.

Tại Hà Nội, ngày mai trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3 và trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, cao nhất 18-20 độ.

Tây Bắc Bộ ngày mai có mưa vài nơi sau khi một số nơi xuất hiện mưa rào vào sáng sớm; nhiệt độ cao nhất phổ biến 18-21 độ, có nơi trên 22 độ. Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ; vùng núi cao có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 9 độ.

Theo xu thế mới nhất, Bắc Bộ tiếp tục rét trong ngày 26/11, sau đó rét chủ yếu về đêm và sáng. Từ đêm 27 đến 29/11, khu vực này vẫn duy trì trạng thái đêm và sáng trời rét.

Bắc Trung Bộ: Phía Bắc rét, phía Nam còn mưa

Từ Thanh Hóa đến Huế ngày mai có sự phân hóa khá rõ. Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa rào rải rác vào ban ngày, đêm có mưa vài nơi. Từ Quảng Trị đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa và dông, riêng TP Huế còn có mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc khu vực 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ; cao nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên, Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Tây Nguyên ngày mai tiếp tục có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng TP.HCM khoảng 33-35 độ.

Thời tiết ngày 26/11 có gì đáng chú ý?

Ngày mai, diễn biến đáng chú ý nhất là mưa lớn ở Trung Trung Bộ giảm dần sau buổi sáng, trong khi miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp và trời rét.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn tại khu vực từ TP Huế đến phía Đông Quảng Ngãi giảm dần, nhưng người dân vẫn cần cảnh giác với nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở do lượng nước lớn sau nhiều giờ mưa.

Ở miền Bắc, Hà Nội tiếp tục rét với mức nhiệt 15-17 độ về đêm và sáng, 18-20 độ ban ngày. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 11 độ.

Đáng chú ý, thời tiết Trung Bộ chưa ổn định lâu dài. Từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng mới, trọng tâm là TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.