Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống nước ta, ảnh hưởng rõ hơn từ đêm nay và ngày mai. Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông, vùng núi và trung du có nơi mưa to; từ ngày 24/11 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Đáng chú ý, thời tiết Trung Bộ cũng bắt đầu chuyển biến mạnh khi từ ngày 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ tối và đêm 24/11, mưa lớn mở rộng xuống khu vực từ TP. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Bắc Bộ: Ngày mai chuyển rét, mưa dông gia tăng

Đêm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Vùng núi và trung du có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sang ngày 24/11, nhiệt độ giảm rõ rệt, Bắc Bộ chuyển rét. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất chỉ 20-22 độ. Gió đông bắc cấp 2-3 từ gần sáng.

Tây Bắc Bộ ngày mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 20-23 độ; trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa, mưa rào và dông rải rác; vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bắc Trung Bộ: Mưa tăng, phía Bắc chuyển rét

Từ Thanh Hóa đến Huế, đêm nay mưa vài nơi nhưng sang ngày 24/11 thời tiết thay đổi rõ rệt. Khu vực có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ; cao nhất phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 26-28 độ. Từ ngày mai, phía Bắc khu vực chuyển rét; gió bắc đến tây bắc mạnh dần, vùng ven biển có thể đạt cấp 4-5.

Đây là khu vực cần lưu ý nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh trong các cơn dông và ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại những nơi có mưa lớn.

Trung Trung Bộ: Mưa lớn trở lại từ tối 24/11

Từ TP. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi, ngày mai vẫn có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng. Tuy nhiên, từ tối và đêm 24/11, mưa tăng mạnh, bắt đầu một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đợt mưa này liên quan đến sự tăng cường của không khí lạnh và sẽ tiếp tục trong những ngày sau đó. Khu vực từ TP. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi cần đặc biệt theo dõi diễn biến mưa lớn, nhất là tại những nơi địa hình dốc, vùng ven sông suối và các khu vực từng xảy ra ngập lụt, sạt lở.

Tây Nguyên, Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Khác với miền Bắc và Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai chưa có biến động thời tiết lớn. Hai khu vực này phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Tây Nguyên có nhiệt độ cao nhất khoảng 28-31 độ; Nam Bộ 31-34 độ. Riêng TP.HCM khoảng 32-34 độ. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 24/11 có gì đáng chú ý?

Ngày mai, miền Bắc sẽ có sự thay đổi rõ rệt nhất khi không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm mạnh và trời chuyển rét. Hà Nội từ trạng thái ban ngày còn khá ấm sẽ chuyển sang nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất chỉ 20-22 độ.

Trong khi đó, mưa lớn sẽ trở thành điểm nhấn tại Trung Bộ. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ tối và đêm 24/11, mưa lớn mở rộng xuống khu vực từ TP. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi.

Theo xu thế 10 ngày mới nhất, đợt mưa tại Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong các ngày 25-26/11. Đặc biệt, từ đêm 27 đến 29/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng mới.

Như vậy, thời tiết ngày 24/11 sẽ có hai tâm điểm: miền Bắc chuyển rét kèm mưa dông, trong khi Trung Bộ bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn mới.