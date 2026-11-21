Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục duy trì ảnh hưởng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày 22/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến chỉ còn mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Bắc Bộ: Trời rét, ngày mai mưa giảm

Đêm nay, Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ; khu vực đồng bằng phổ biến 15-17 độ.

Sang ngày 22/11, mưa giảm đáng kể. Bắc Bộ phổ biến có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Tại Hà Nội, dự báo ngày mai có mây, không mưa, nhiệt độ khoảng 15-25 độ, thời tiết rét về đêm và sáng nhưng ban ngày có khả năng hửng nắng.

Đây cũng là thời điểm thời tiết miền Bắc có dấu hiệu tạm ổn định sau đợt không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, nền nhiệt vẫn thấp, đặc biệt về đêm và sáng sớm.

Trung Bộ: Mưa lớn giảm, nhưng chưa dứt hẳn

Trung Trung Bộ là khu vực đáng chú ý nhất trong đêm nay. Sau nhiều giờ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa tại một số điểm ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong 24 giờ qua đã vượt 190mm. Theo bản tin mới nhất, từ đêm 21/11 mưa lớn trên khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk giảm dần.

Tuy nhiên, ngày 22/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vẫn có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi có dông. Riêng TP. Huế tiếp tục có mưa và mưa rào.

Người dân tại những khu vực vừa có mưa lớn cần tiếp tục đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại vùng núi, ven sông suối và các khu vực có địa hình dốc.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối còn mưa dông

Tây Nguyên ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ.

Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết khá ổn định, ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ; tại TP.HCM khoảng 32-34 độ.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 22/11 có gì đáng chú ý?

Ngày mai, miền Bắc bước vào ngày thời tiết tương đối ổn định hơn sau đợt không khí lạnh tăng cường. Bắc Bộ ít mưa, Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ khoảng 15-25 độ; tuy nhiên đêm và sáng sớm vẫn rét.

Trong khi đó, miền Trung chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của đợt mưa lớn. Mưa tại Huế, Đà Nẵng và khu vực phía Đông Quảng Ngãi đến Khánh Hòa giảm so với hôm nay nhưng ngày 22/11 vẫn còn mưa rào, dông rải rác. Sau ngày mai, khu vực này có thời gian giảm mưa trước khi khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng mới từ khoảng ngày 25/11.

Như vậy, thời tiết ngày 22/11 có sự phân hóa rõ: miền Bắc rét nhưng mưa giảm; Trung Bộ giảm mưa lớn nhưng vẫn còn mưa dông; Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa dông.