Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì thời tiết rét. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ đang là tâm điểm thời tiết đáng chú ý khi mưa lớn tiếp tục diễn ra, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Bắc Bộ: Tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm

Đêm nay, Bắc Bộ phổ biến có mưa vài nơi, trời rét. Ngày mai 21/11, mưa giảm ở phần lớn khu vực nhưng trời vẫn rét; riêng khu Tây Bắc có thể còn mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Vùng núi Bắc Bộ tiếp tục là nơi lạnh nhất. Theo xu thế dự báo mới nhất, nhiệt độ thấp và tình trạng rét còn duy trì trong những ngày tới, vùng núi có nơi rét đậm.

Tại Hà Nội, đêm nay trời rét, nhiều mây, có thể có mưa vài nơi. Ngày 21/11, thời tiết chủ yếu nhiều mây, ít mưa; trời rét. Nhiệt độ trong ngày tiếp tục ở mức thấp so với những ngày trước.

Không khí lạnh cũng khiến vùng ven biển Bắc Bộ duy trì gió đông bắc khá mạnh. Người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông, đặc biệt trong thời điểm sáng sớm và ban đêm.

Trung Bộ: Tâm điểm mưa lớn trong ngày 21/11

Đáng chú ý nhất trong bản tin thời tiết ngày mai là khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Theo bản tin mưa lớn mới nhất phát lúc 15h30 ngày 20/11, từ chiều tối nay đến hết ngày 21/11, các khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa với cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Đây cũng là khu vực có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Trong khi đó, khu vực phía Nam Quảng Trị và phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng phía Nam Quảng Trị trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Tây Nguyên và Nam Bộ không chịu tác động rõ của đợt mưa lớn tại Trung Trung Bộ. Ngày mai, các khu vực này chủ yếu có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Trong các cơn dông, người dân vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 21/11 có gì đáng chú ý?

Ngày mai, thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa rõ rệt. Miền Bắc duy trì rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong khi tâm điểm mưa lớn tập trung ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Đặc biệt, mưa lớn ở Trung Trung Bộ còn kéo dài đến hết ngày 21/11. Từ đêm 21/11, mưa tại Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi mới có xu hướng giảm dần.

Theo nhận định 10 ngày mới nhất, sau ngày 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Huế và phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có mưa rào, dông; từ khoảng 25-29/11 có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa lớn diện rộng. Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng, riêng khoảng 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.