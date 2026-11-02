Thời tiết tối 2/11 và ngày 3/11: Trung Bộ tiếp tục mưa, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 2/11 đến ngày 3/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng từ chiều tối 2/11, mưa rào và dông rải rác xuất hiện ở nhiều nơi.

Trong khi đó, các khu vực khác chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác vào chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội và Bắc Bộ giảm mưa, ngày mai có nắng

Tại Hà Nội, đêm 2/11 có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 3/11, khu vực Thủ đô có mây, không mưa, nhiệt độ dao động khoảng 25-31 độ C. Thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và việc đi lại của người dân.

Trên phạm vi Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai có mưa vài nơi; sáng sớm một số nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. So với ngày 2/11, mưa dông có xu hướng giảm rõ rệt.

Tuy nhiên, người dân tại khu vực miền núi vẫn cần theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm, nhất là tại những nơi vừa xảy ra mưa lớn.

Trung Bộ tiếp tục có mưa, cần lưu ý tình hình lũ

Từ đêm nay đến ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ chiều tối 2/11, mưa rào và dông rải rác xuất hiện ở nhiều nơi.

Đáng chú ý, tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ vẫn cần được theo dõi sát. Các bản tin cảnh báo thủy văn của cơ quan khí tượng trong ngày 2/11 cho biết lũ trên một số sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi có khả năng lên lại trong những ngày tới. Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, cùng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi cần được đặc biệt lưu ý.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, không đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu hoặc những nơi có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.

Nam Bộ và Lâm Đồng còn mưa dông chiều tối

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, thời tiết ngày 3/11 tiếp tục duy trì trạng thái có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác.

Mưa có thể xuất hiện cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và các hoạt động ngoài trời vào cuối ngày. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 3/11 có gì đáng chú ý?

Điểm đáng chú ý trong ngày 3/11 là thời tiếtBắc Bộ có xu hướng ổn định hơn, mưa giảm, trưa chiều có nắng. Ngược lại, Trung Bộ vẫn có mưa rải rác, trong bối cảnh tình hình lũ trên một số sông cần tiếp tục được theo dõi.

Ở Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa dông chiều tối vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo. Người dân cần chủ động phương án ứng phó khi có dông và cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng.