Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và tiếp tục lan xuống Bắc Trung Bộ. Trong đêm 18 và ngày 19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm 19/11, không khí lạnh được tăng cường.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Bắc Bộ: Tiếp tục mưa dông, trời rét

Đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và dông. Sang ngày mai, mưa dông còn xuất hiện rải rác, một số nơi có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Hà Nội, đêm nay có mưa, mưa rào và dông; trời chuyển rét. Ngày 19/11, thời tiết nhiều mây, có mưa và mưa rào; nhiệt độ tiếp tục giảm so với hôm nay. Theo xu thế dự báo mới nhất, Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết rét trong những ngày tới.

Ở vùng núi Bắc Bộ, trời rét rõ hơn. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Mưa dông trong khu vực có khả năng kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Bắc Trung Bộ: Mưa tăng, trời chuyển rét

Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Huế, thời tiết ngày mai tiếp tục có nhiều mây, mưa rào và dông; phía Bắc khu vực có nơi mưa vừa, mưa to. Không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm và từ đêm 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Trong khi đó, từ khoảng chiều tối 19/11, thời tiết Trung Trung Bộ bắt đầu có diễn biến đáng chú ý hơn khi mưa tăng mạnh tại khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Trung Trung Bộ: Từ chiều tối 19/11 bắt đầu mưa lớn

Đây là khu vực cần đặc biệt chú ý trong những ngày tới. Theo cảnh báo mới nhất, từ chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến trong đợt từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, lốc, sét và gió giật mạnh.

Với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp cần được lưu ý.

Tây Nguyên, Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Trái ngược với miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai vẫn duy trì trạng thái thời tiết khá ổn định. Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 29-32 độ, Nam Bộ 31-34 độ. Riêng TP.HCM duy trì mức nhiệt cao nhất khoảng 32-34 độ.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 19/11 có gì đáng chú ý?

Ngày mai, miền Bắc tiếp tục là khu vực có sự thay đổi thời tiết rõ nhất khi không khí lạnh duy trì, trời rét và mưa dông còn xuất hiện. Hà Nội bước vào những ngày rét đầu tiên của đợt không khí lạnh, trong khi vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Đáng chú ý hơn, từ chiều tối 19/11, tâm điểm mưa lớn sẽ dịch chuyển xuống Trung Trung Bộ. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông kéo dài đến đêm 21/11, cục bộ có nơi mưa rất to.

Như vậy, thời tiết ngày 19/11 sẽ có sự phân hóa rõ: miền Bắc rét và còn mưa dông; Bắc Trung Bộ mưa tăng; trong khi Trung Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt mưa lớn mới.