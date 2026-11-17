Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ khoảng sáng 18/11, sau đó lan ra các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong trưa và chiều cùng ngày.

Đây là diễn biến đáng chú ý nhất trong thời tiết ngày mai, khi trạng thái nắng ráo, nhiệt độ cao tại miền Bắc sẽ nhanh chóng thay đổi bởi mưa dông và không khí lạnh.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Bắc Bộ: Mưa tăng, không khí lạnh tràn về

Đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày 18/11, khu vực chuyển sang hình thái mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, đêm nay trời nhiều mây, không mưa. Ngày mai, mưa xuất hiện và có thời điểm mưa rào, dông; cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 26-28 độ. Từ chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc và Hà Nội bắt đầu chuyển rét từ chiều tối và đêm 18/11.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng có diễn biến tương tự. Ngày 18/11, khu vực có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa và chiều, gió chuyển hướng đông bắc, vùng ven biển có gió mạnh hơn. Từ chiều tối, trời chuyển rét.

Tây Bắc Bộ ngày mai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối, thời tiết chuyển rét; vùng núi có nơi rét đậm.

Bắc Trung Bộ: Mưa dông trước khi chuyển rét

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai, phía Bắc khu vực có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam vẫn có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ. Từ chiều 18/11, gió ở phía Bắc khu vực chuyển hướng bắc đến tây bắc. Sang ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Người dân cần lưu ý khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Trung và Nam Trung Bộ: Chưa mưa lớn ngay ngày mai

Khác với Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi trong đêm nay và ngày mai vẫn chủ yếu có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày có nắng.

Tuy nhiên, thời tiết khu vực này sẽ có diễn biến đáng chú ý từ sau ngày mai. Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi được cảnh báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm cả đợt, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tây Nguyên, Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Trong khi miền Bắc bước vào đợt thời tiết biến động mạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai nhìn chung vẫn duy trì hình thái khá ổn định.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ. Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Thời tiết ngày 18/11 có gì đáng chú ý?

Ngày mai, miền Bắc sẽ là tâm điểm của đợt thay đổi thời tiết. Không khí lạnh ảnh hưởng từ sáng 18/11, sau đó lan rộng trong trưa và chiều, gây mưa dông và làm nhiệt độ giảm rõ rệt.

Đáng chú ý, Hà Nội từ chiều tối và đêm 18/11 chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng 19/11 dự báo khoảng 18-20 độ. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có thể rét hơn, có nơi rét đậm.

Theo nhận định mới nhất, đợt không khí lạnh này còn được tăng cường vào khoảng đêm 19 và ngày 20/11. Khi đó, nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi sẽ bước vào đợt mưa lớn từ chiều 19/11. Đây là diễn biến cần tiếp tục theo dõi trong những bản tin thời tiết tiếp theo.