Thời tiết tối 16/11 và ngày 17/11: Miền Bắc nắng, miền Nam còn mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết đêm 16 và ngày 17/11 có sự phân hóa rõ giữa các khu vực. Bắc Bộ và Trung Bộ chủ yếu duy trì trạng thái khô ráo, ngày có nắng; các tỉnh phía Nam vẫn có mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối, đêm.

Đáng chú ý, từ đêm 17/11, thời tiết Đông Bắc Bộ bắt đầu có diễn biến mới với mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày 18/11, khu vực này có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Bắc Bộ: Đêm ít mưa, ngày mai trời nắng

Tại Hà Nội, đêm nay nhiều mây, không mưa; sáng sớm 17/11 có thể xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 29-31 độ. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng duy trì thời tiết tương đối thuận lợi. Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi trong đêm, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sau đó trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tuy nhiên, đây có thể là những ngày cuối của trạng thái nắng ráo tại Bắc Bộ. Theo nhận định mới nhất, từ đêm 17/11, Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; đến ngày 18/11, mưa gia tăng, có nơi mưa to.

Trung Bộ: Ngày nắng, mưa dông tập trung về phía Nam

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đêm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 29-32 độ.

Ở Duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Từ khoảng đêm 19 đến 21/11, Duyên hải Nam Trung Bộ được dự báo có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở phía Bắc khu vực.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối tiếp tục có mưa dông

Tây Nguyên đêm nay và ngày mai có mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối và đêm; ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ cũng duy trì hình thái thời tiết tương tự, với mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ. Riêng TPHCM nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 17/11 có gì đáng chú ý?

Ngày mai, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là những nơi có thời tiết khá thuận lợi với ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù cục bộ. Hà Nội duy trì mức nhiệt 23-25 độ về đêm và 29-31 độ vào ban ngày.

Trong khi đó, mưa dông vẫn tập trung ở các khu vực phía Nam, từ Duyên hải Nam Trung Bộ đến Tây Nguyên và Nam Bộ. Đáng chú ý hơn, từ đêm 17/11, Đông Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào và dông, báo hiệu một đợt thay đổi thời tiết rõ hơn trong ngày 18/11.

Theo nhận định 10 ngày mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 18/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày 19-20/11 tiếp tục có mưa rải rác và trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.