Thời tiết tối 14/11 và ngày 15/11: Miền Bắc ngày nắng, Nam Bộ còn mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau đợt không khí lạnh và mưa lớn, thời tiết nhiều khu vực đang chuyển sang trạng thái ổn định hơn. Ngày 15/11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chủ yếu có nắng ban ngày, đêm và sáng sớm trời lạnh; Trung Bộ còn mưa rào và dông vài nơi, trong khi Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội ngày mai nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh

Tại Hà Nội, đêm 14/11 không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày 15/11, trời có mây, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 27-29 độ C. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Như vậy, thời tiết Hà Nội ngày mai tiếp tục duy trì trạng thái khá dễ chịu, với nền nhiệt ban ngày tăng so với những ngày rét vừa qua. Sáng sớm vẫn có cảm giác lạnh, nhất là tại thời điểm đầu ngày.

Bắc Bộ ngày nắng, rét giảm dần

Đêm 14/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, một số khu vực vùng núi có thể xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Ngày 15/11, khu vực này chủ yếu có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tại Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C. Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Theo xu thế thời tiết mới nhất, từ ngày 14 đến 16/11, Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng. Sau đó, khoảng đêm 17 đến ngày 18/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung Bộ giảm mưa, ngày mai có nắng

Sau đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày trước, Trung Bộ tiếp tục xu hướng giảm mưa. Ngày 15/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi vào ban đêm, sáng sớm có nơi có sương mù, sau đó ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Nhìn chung, Trung Bộ không còn là tâm điểm mưa lớn trong ngày 15/11. Tuy nhiên, tại những nơi vừa trải qua mưa lớn, người dân vẫn cần theo dõi tình hình sông suối, ngập úng và sạt lở khi lượng nước từ thượng nguồn tiếp tục dồn về.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối còn mưa dông

Tây Nguyên ngày 15/11 có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Tại Nam Bộ, ngày mai trời nắng, nhưng chiều tối và đêm vẫn có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực miền Tây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Mưa dông tại Nam Bộ có thể xuất hiện cục bộ trong thời gian ngắn. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi dông phát triển. Theo xu thế những ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều, tối; khoảng ngày 19-20/11, mưa có thể tăng trở lại, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ngày 15/11 có gì đáng chú ý?

Điểm đáng chú ý trong thời tiết ngày 15/11 là miền Bắc tiếp tục ấm lên vào ban ngày, trong khi Nam Bộ vẫn duy trì mưa dông chiều tối.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất có thể lên 27-29 độ C, trời nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh. Bắc Bộ nói chung cũng duy trì thời tiết khô ráo, nhiều nơi có nắng.

Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục giảm mưa sau đợt mưa lớn, còn Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào, dông vào chiều tối. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý hơn về những ngày tiếp theo, khoảng đêm 17 đến ngày 18/11, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 18-19/11, khu vực này có khả năng chuyển lạnh trở lại, vùng núi có nơi chuyển rét.