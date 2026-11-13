Thời tiết tối 13/11 và ngày 14/11: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ tăng mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau những ngày mưa dông và rét, thời tiết Bắc Bộ có xu hướng ổn định hơn từ ngày 14/11. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ chủ yếu còn mưa rào và dông vài nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều tối.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội ngày mai trời hửng nắng, đêm và sáng vẫn lạnh

Tại Hà Nội, đêm 13/11 có mưa vài nơi, sau đó thời tiết dần ổn định. Ngày 14/11, trời có mây, không mưa, nhiệt độ khoảng 19-26 độ C. Như vậy, sau những ngày nhiều mây và có mưa, Hà Nội có khả năng đón một ngày cuối tuần khô ráo, có lúc có nắng.

Nền nhiệt ban đêm và sáng sớm vẫn thấp, nhưng cảm giác rét sẽ giảm dần so với những ngày vừa qua. Theo xu thế mới nhất, từ ngày 14/11, Bắc Bộ chuyển từ trạng thái rét sang đêm và sáng trời lạnh.

Bắc Bộ giảm mưa, ngày mai có nắng

Trong đêm 13/11, Bắc Bộ còn mưa rào và dông vài nơi, riêng một số khu vực có thể xuất hiện mưa rào rải rác. Sang ngày 14/11, mưa giảm rõ rệt, nhiều nơi có nắng.

Theo dự báo 10 ngày mới nhất, từ ngày 14 đến 15/11, Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng; đêm và sáng sớm trời lạnh. Đây là sự thay đổi đáng chú ý sau đợt thời tiết rét và mưa dông kéo dài trong những ngày qua.

Nhiệt độ tại Hà Nội ngày 14/11 tăng lên khoảng 26 độ C, trong khi đêm và sáng sớm vẫn ở mức 19 độ C.

Trung Bộ mưa giảm, thời tiết dần ổn định

Trung Bộ cũng bước vào giai đoạn giảm mưa sau đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua. Theo dự báo mới nhất, từ đêm 13 đến ngày 15/11, khu vực Trung Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 14/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc trời còn lạnh. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau đó mưa giảm dần.

Như vậy, so với những ngày trước, Trung Bộ không còn là khu vực có diễn biến mưa nổi bật nhất. Tuy nhiên, tại những nơi vừa trải qua mưa lớn, người dân vẫn cần lưu ý nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở có thể còn kéo dài do tác động của lượng nước tích tụ và dòng chảy.

Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa dông chiều tối

Trong khi miền Bắc và Trung Bộ giảm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là những khu vực đáng chú ý về mưa dông.

Theo cảnh báo mới nhất, chiều tối và đêm 13/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xu thế này còn duy trì trong ngày 14/11. Dự báo từ đêm 13 đến ngày 15/11 cho thấy Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác và dông vào chiều, tối.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày vẫn ở mức khá cao, phổ biến khoảng 30-33 độ C, trong khi mưa dông có xu hướng tập trung vào cuối ngày.

Thời tiết ngày 14/11 có gì đáng chú ý?

Điểm đáng chú ý nhất trong ngày 14/11 là thời tiết cả nước có sự chuyển trạng thái rõ rệt: Bắc Bộ giảm mưa và có nắng, Trung Bộ giảm dần mưa dông, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì mưa vào chiều tối.

Tại Bắc Bộ, người dân có thể cảm nhận rõ thời tiết dễ chịu hơn khi mưa giảm và ban ngày có nắng. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm vẫn lạnh, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam cần đề phòng mưa dông cục bộ vào chiều và tối. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp; lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng có thể xuất hiện trong dông.

Về những ngày tiếp theo, Bắc Bộ dự báo tiếp tục có mưa vài nơi; khoảng đêm 17 đến ngày 18/11 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18-19/11, Bắc Bộ có khả năng chuyển lạnh trở lại.