Thời tiết tối 11/11 và ngày 12/11: Trung Bộ giảm mưa, Bắc Bộ tăng mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 11/11, khu vực từ TP. Huế, TP. Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to; phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to. Sang ngày 12/11, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần từ chiều, trong khi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội ngày mai có mưa dông, trời tiếp tục rét

Tại Hà Nội, đêm 11/11 trời nhiều mây, không mưa; ngày 12/11 nhiều mây, có mưa dông. Nhiệt độ ngày mai dao động khoảng 18-22 độ C, trời rét.

Đáng chú ý, mưa dông ở Hà Nội nằm trong xu hướng mưa gia tăng trở lại tại phía Đông Bắc Bộ từ ngày 12/11. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Như vậy, thời tiết Hà Nội ngày 12/11 có sự thay đổi so với hôm nay: sau một ngày khá khô ráo và có lúc hửng nắng, mưa dông có khả năng quay trở lại trong ngày mai, trong nền nhiệt vẫn thấp.

Bắc Bộ rét, mưa dông mở rộng

Trong đêm 11/11, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 12/11, vùng mưa có xu hướng mở rộng sang Đông Bắc Bộ.

Theo xu thế thời tiết mới nhất, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét; vùng núi cao có nơi rét đậm. Riêng từ đêm 12 đến sáng 13/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ tại Hà Nội ngày 12/11 phổ biến 18-22 độ C, trong khi Việt Trì khoảng 18-21 độ C. Nền nhiệt thấp cùng mưa dông khiến cảm giác rét rõ hơn trong ngày mai.

Trung Bộ còn mưa rất to trước khi giảm dần

Trung Bộ tiếp tục là khu vực đáng chú ý nhất trong đêm 11/11 và sáng 12/11. Theo bản tin cập nhật lúc 15h30, từ chiều tối 11/11 đến sáng 12/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đáng chú ý, đây là giai đoạn cuối của đợt mưa lớn. Từ chiều 12/11, mưa lớn tại Trung Bộ được dự báo giảm dần. Tuy nhiên, trong thời gian mưa lớn còn xảy ra, nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc vẫn ở mức đáng lưu ý.

Tây Nguyên và Nam Bộ còn mưa dông

Chiều tối và đêm 11/11, khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày 12/11, phía Đông cao nguyên Trung Bộ còn có mưa rào và dông rải rác, trong khi các khu vực khác mưa dông vài nơi.

Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác trong chiều tối và đêm 11/11. Ngày 12/11, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có xu hướng tăng mưa.

Mưa dông tại Tây Nguyên và Nam Bộ không có quy mô và cường độ như đợt mưa đang xảy ra ở Trung Bộ, nhưng vẫn có khả năng kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 12/11 có gì đáng chú ý?

Điểm đáng chú ý nhất trong thời tiết ngày 12/11 là sự chuyển dịch của vùng mưa: Trung Bộ bắt đầu giảm mưa, trong khi Bắc Bộ có xu hướng tăng mưa dông.

Tại Trung Bộ, mưa lớn vẫn còn diễn ra trong đêm 11 và sáng 12/11, đặc biệt tại Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, trước khi giảm dần từ chiều 12/11. Người dân ở các khu vực đang có mưa lớn vẫn cần đề phòng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Ở miền Bắc, thời tiết tiếp tục rét. Mưa dông có xu hướng mở rộng từ Tây Bắc Bộ sang Đông Bắc Bộ trong ngày 12/11, sau đó Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác trong đêm 12 và sáng 13/11.