Thời tiết tối 1/11 và ngày 2/11: Bắc Bộ có mưa dông, Hà Nội giảm nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 1/11 đến ngày 2/11, thời tiết Bắc Bộ có xu hướng tăng mưa. Đêm nay, mưa dông tập trung hơn tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc; sang ngày mai, mưa rào và dông rải rác có thể xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội đêm nay có mưa dông, ngày mai giảm nhiệt

Tại Hà Nội, đêm 1/11 có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày 2/11, khu vực Thủ đô có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ ngày mai có xu hướng giảm so với hôm nay. Người dân cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong những lúc xuất hiện dông.

Bắc Bộ tăng mưa, Tây Bắc và Việt Bắc đề phòng mưa lớn

Tại Bắc Bộ, ngày 2/11 dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, ngay từ đêm nay, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với những nơi có mưa lớn cục bộ, người dân ở vùng núi cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại khu vực trũng thấp.

Trung Bộ từ chiều tối 2/11 mưa tăng

Từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay và phần lớn ngày mai vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, từ chiều tối 2/11, mưa có xu hướng tăng, với mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Như vậy, diễn biến thời tiết đáng chú ý tại Trung Bộ trong bản tin lần này không phải là mưa lớn diện rộng mà là xu hướng mưa tăng về cuối ngày, người dân cần lưu ý khi di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời vào chiều tối.

Nam Bộ, Lâm Đồng tiếp tục mưa dông chiều tối

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, kiểu thời tiết mưa dông chiều tối tiếp tục duy trì. Ngày mai, các khu vực này có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác.

Tại TP.HCM, dự báo ngày 2/11 nhiệt độ khoảng 26-33 độ C, trời nhiều mây và chưa có mưa đáng kể theo dự báo 10 ngày của NCHMF; tuy nhiên xu hướng mưa dông sẽ rõ hơn trong những ngày tiếp theo.

Thời tiết ngày 2/11 có gì đáng chú ý?

Điểm đáng chú ý nhất trong ngày 2/11 là mưa dông gia tăng tại Bắc Bộ, trong đó Tây Bắc và Việt Bắc có nguy cơ mưa to cục bộ. Hà Nội cũng chuyển sang trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ giảm so với hôm nay.

Trong khi đó, Trung Bộ có xu hướng tăng mưa từ chiều tối, còn Nam Bộ và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mưa dông vào cuối ngày. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh khi có dông, đặc biệt đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.