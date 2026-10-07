Thời tiết thay đổi thất thường, người cao huyết áp cần lưu ý gì?

Thời tiết chuyển nóng – lạnh đột ngột, mưa nắng thất thường có thể khiến huyết áp biến động, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ ở người tăng huyết áp. Chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần theo dõi huyết áp thường xuyên, dùng thuốc đúng chỉ định và hạn chế những yếu tố có thể làm huyết áp tăng đột ngột.

Những ngày thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, cơ thể phải liên tục điều chỉnh để thích nghi.

Với người mắc tăng huyết áp, sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tim mạch, khiến huyết áp dao động và làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch nếu không được kiểm soát tốt.

Nhiệt độ thay đổi có thể ảnh hưởng đến huyết áp

Khi trời lạnh, các mạch máu có xu hướng co lại để giữ nhiệt, từ đó làm tăng sức cản của hệ tuần hoàn và có thể khiến huyết áp tăng. Ngược lại, khi thời tiết nóng, cơ thể tăng tiết mồ hôi để tỏa nhiệt, dẫn đến mất nước và có thể gây thay đổi huyết áp, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc đang sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp.

Đáng lưu ý, những thời điểm giao mùa hoặc xuất hiện các đợt nóng – lạnh đột ngột có thể khiến người bệnh khó nhận biết sự thay đổi của huyết áp nếu chỉ dựa vào triệu chứng. Nhiều trường hợp huyết áp tăng nhưng gần như không có biểu hiện rõ ràng.

Vì vậy, người bệnh không nên chờ đến khi xuất hiện đau đầu, chóng mặt hay mệt mỏi mới kiểm tra huyết áp. Đo huyết áp định kỳ tại nhà và ghi lại kết quả giúp người bệnh cũng như bác sĩ đánh giá tốt hơn tình trạng kiểm soát huyết áp.

Không tự ý bỏ thuốc khi huyết áp ổn định

Thời tiết chuyển nóng – lạnh đột ngột, mưa nắng thất thường có thể khiến huyết áp biến động, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ ở người tăng huyết áp. Vậy nên, người bệnh cần theo dõi huyết áp thường xuyên, dùng thuốc đúng chỉ định và hạn chế những yếu tố có thể làm huyết áp tăng đột ngột.

Một trong những lưu ý quan trọng là người bệnh cần duy trì thuốc điều trị theo đúng đơn của bác sĩ. Huyết áp trở về mức ổn định không có nghĩa bệnh đã khỏi và có thể tự ý ngừng thuốc.

Việc tự giảm liều, bỏ thuốc hoặc thay đổi thời điểm uống thuốc có thể khiến huyết áp tăng trở lại, thậm chí tăng nhanh. Khi thời tiết thay đổi, nếu nhận thấy huyết áp dao động bất thường hoặc xuất hiện các triệu chứng mới, người bệnh nên liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, thay vì tự điều chỉnh thuốc.

Bên cạnh đó, cần thận trọng với một số thuốc không kê đơn được sử dụng khi cảm cúm, nghẹt mũi hoặc các bệnh lý khác, bởi một số thành phần có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Người có bệnh nền tăng huyết áp nên thông báo tình trạng bệnh cho bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng thuốc.

Giữ cơ thể thích nghi với thời tiết

Khi trời lạnh, người cao huyết áp nên giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, cổ, ngực và bàn chân. Không nên đột ngột ra ngoài trời lạnh ngay sau khi vừa ngủ dậy hoặc sau khi tắm nước nóng.

Trong những ngày nắng nóng, cần uống đủ nước, hạn chế ở ngoài trời trong thời gian nhiệt độ cao và tránh vận động gắng sức dưới trời nóng. Tuy nhiên, lượng nước cần bổ sung đối với người có bệnh tim, bệnh thận hoặc đang được bác sĩ yêu cầu hạn chế dịch cần được thực hiện theo hướng dẫn riêng.

Chế độ ăn cũng đóng vai trò quan trọng. Người tăng huyết áp nên hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều chất béo và duy trì cân nặng hợp lý. Rượu bia, thuốc lá và tình trạng thiếu ngủ cũng có thể ảnh hưởng bất lợi đến kiểm soát huyết áp.

Hoạt động thể lực đều đặn ở mức phù hợp là cần thiết, nhưng nên điều chỉnh thời gian và cường độ tập luyện theo điều kiện thời tiết. Khi trời quá nóng, quá lạnh hoặc chất lượng không khí kém, có thể lựa chọn vận động trong nhà thay vì tập luyện ngoài trời.

Cảnh giác với dấu hiệu nguy hiểm

Người tăng huyết áp cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, đau đầu dữ dội bất thường, yếu hoặc tê một bên cơ thể, méo miệng, nói khó, nhìn mờ, lú lẫn hoặc mất thăng bằng. Đây có thể là dấu hiệu của các biến cố tim mạch, trong đó có nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, cần được cấp cứu kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh không nên quá lo lắng trước mỗi đợt thay đổi thời tiết, nhưng cần chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Theo dõi huyết áp đều đặn, uống thuốc đúng chỉ định, ăn uống hợp lý, duy trì vận động và giữ ấm hoặc làm mát cơ thể phù hợp là những biện pháp quan trọng giúp hạn chế biến động huyết áp.

Đặc biệt, người cao tuổi, người từng mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh thận hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ cần được theo dõi sát hơn khi thời tiết chuyển mùa. Khi huyết áp liên tục cao hơn mức mục tiêu được bác sĩ đặt ra hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường, người bệnh nên đi khám để được đánh giá và điều chỉnh điều trị phù hợp.