Thời tiết tháng 11/2026: Mưa thấp hơn trung bình nhiều năm

Thời tiết tháng 11/2026 ở Bắc Bộ và nhiều khu vực duy trì trạng thái ít mưa. Ảnh minh họa: canva.

Thời tiết Hà Nội và các tỉnh ở trạng thái dễ chịu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo xu thế thời tiết trên đất liền từ đêm 23/10 đến ngày 02/11 có nhiều khu vực có mưa, ngày nắng, thời tiết đặc trưng của mùa khô.

Ngày 24/10, thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Bắc Bộ nói chung, thời tiết tương đối dễ chịu trong ngày 24/10, trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Các tỉnh thuộc Trung Bộ, trời có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ trong khoảng từ : 23-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/10 được dự báo có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.

Các khu vực khác thuộc Nam Bộ, thời tiết đều dự báo có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nhìn chung, đặc điểm thời tiết cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2026 được dự báo mang hình thái đặc trưng mùa khô, tổng lượng mưa tại nhiều khu vực đề phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%. Tuy nhiên, chuyên gia cho biết, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước; trong đó mưa vừa, mưa to có khả năng tập trung tại khu vực Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/10 đến ngày 25/10

- Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây Nam Bộ từ đêm 23-24/10 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/10 đến ngày 02/11

- Bắc Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng ngày 25-26/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày 26/10 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27/10-02/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng từ ngày 27-28/10 có mưa rào và dông rải rác cục bộ có nơi mưa to.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 27/10-02/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 27-28/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ ngày 29/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh