Thời tiết tháng 10: Nhiệt độ tăng cao, lượng mưa giảm

Thời tiết tháng 10 được dự báo nhiệt độ tăng cao, lượng mưa phân bổ thấp. Ảnh minh họa: canva.

Thời tiết bước vào thời kỳ mùa khô, nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, tình hình thời tiết tháng 10, nhiệt độ có xu hướng cao hơn trên phạm vi cả nước.

Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1,5°C, một số nơi cao hơn.

Trong khi đó, ở khu vực Bắc Bộ, lượng mưa được dự báo có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm 5–20%. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Lượng mưa có xu hướng thấp hơn 20–40%.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Lượng mưa có xu hướng thấp hơn 5–20%.

Thời tiết do ảnh hưởng của không khí lạnh, một số khu vực vùng núi ở Bắc Bộ có nơi trời rét.

Cụ thể, dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 06/10 đến ngày 08/10:

- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: có mưa vài nơi, riêng phía Bắc tỉnh Quảng Trị chiều tối và đêm 06/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 08/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to.

- Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đông và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 07/10 chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 08/10 đến ngày 16/10

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 09-10/10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: từ đêm 08-11/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ: từ đêm 08-09/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Nam Bộ: từ đêm 08-10/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, trong tháng 10, mưa vừa, mưa to diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, tập trung nhiều hơn tại khu vực Trung Bộ. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Chuyên gia khuyến cáo, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu. Người dân và các địa phương cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn để chủ động phòng tránh thiên tai, bảo đảm an toàn cho sản xuất và đời sống.