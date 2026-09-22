Thời tiết tháng 10: Không khí lạnh có khả năng xuất hiện

Tháng 10, không khí lạnh có thể xảy ra và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa: canva.

Bắc Bộ và Trung Bộ có thể xuất hiện không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong khoảng thời gian đầu tháng 10, thời tiết được dự báo có khả năng không khí lạnh có thể xảy ra và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia cảnh báo, trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Dự báo thời tiết từ đêm 21/9 đến ngày 23/9:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 23/9 đến ngày 01/10

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 24/9 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

- Khu vực tỉnh Lâm Đông và Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 24/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.