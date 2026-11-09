Thời tiết ngày 9/11: Miền Bắc chuyển rét, Hà Nội nhiệt độ giảm sâu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 9/11 Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 17–19 độ C, cao nhất 19–21 độ C.

Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ mưa rất to. Trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa lớn.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào vài nơi. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Thời tiết ngày 9/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm vùng núi trời chuyển rét, các khu vực khác từ mai trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc từ mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.