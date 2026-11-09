Thời tiết ngày 9/11: Bắc Bộ chuyển rét, miền Trung mưa lớn do không khí lạnh

Sáng 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, gây mưa rào và dông tại nhiều địa phương. Dự báo trong ngày, khối khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cùng một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, khu vực ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ chuyển rét, trong khi miền Trung hứng mưa lớn trên diện rộng.

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ sáng sớm 9/11, gây mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm khiến thời tiết Thủ đô chuyển rét.

Đáng chú ý, mưa lớn tập trung tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, với lượng mưa nhiều nơi ở mức rất cao. Trong ngày 9/11, Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Phía Nam Nghệ An có mưa to 50-100mm, có nơi vượt 150 mm.

Tại Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị, mưa to đến rất to kéo dài trong ngày và đêm 9/11, lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ trên 350 mm.

Đặc biệt, từ ngày 9/11 đến đêm 10/11, khu vực phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi dự báo mưa to đến rất to, lượng mưa 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có mưa 70-150 mm, một số nơi vượt 200 mm.

Trên biển, không khí lạnh gây gió Đông Bắc mạnh và biển động trên diện rộng. Ngày và đêm 9/11, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6 m, riêng vịnh Bắc Bộ từ 2-4 m.

Vùng biển phía Bắc giữa Biển Đông và từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Khu vực phía Nam giữa Biển Đông, từ Gia Lai đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa, có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m.

Ngoài ra, nhiều vùng biển tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2 m, gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải, tàu thuyền.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp.Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.