Thời tiết ngày 9/11: Bắc Bộ chuyển rét, miền trung đón mưa lớn

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (9/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, gây mưa rào và dông tại nhiều địa phương.

Dự báo, trong ngày, khối khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cùng một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, khu vực ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực Hà Nội, có mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ giảm, trời chuyển rét.

Bên cạnh đó, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa lớn, với lượng mưa nhiều nơi ở mức rất cao. Trong ngày 9/11, phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200 mm. Phía nam Nghệ An có mưa to 50-100mm, có nơi vượt 150mm.

Tại Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị, mưa to đến rất to kéo dài trong ngày và đêm 9/11, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 10/11, khu vực phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi dự báo mưa to đến rất to, lượng mưa 150-250mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Phía đông Gia Lai và Đắk Lắk có mưa 70-150mm, một số nơi vượt 200mm.

Trên biển, không khí lạnh gây gió đông bắc mạnh và biển động trên diện rộng. Ngày và đêm 9/11, vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 4-6m, riêng vịnh Bắc Bộ từ 2-4m.

Vùng biển phía bắc giữa Biển Đông và từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m. Khu vực phía nam giữa Biển Đông, từ Gia Lai đến Cà Mau và phía tây nam Biển Đông, bao gồm phía tây vùng biển Trường Sa, có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi; phía nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời chuyển rét, phía nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 26-29 độ C, phía nam từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.