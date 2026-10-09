Thời tiết ngày 9/10: Mưa lớn ở Trung Bộ và Nam Bộ

Ngày và đêm 9/10, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa vào chiều và đêm).

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Ngày và đêm 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 9/10, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ ngày 11/10 mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/10:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ C, phía Nam 30-32 độ C.

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.