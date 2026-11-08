Thời tiết ngày 8/11: Bắc Bộ chuyển mưa rét

Hiện nay (8/11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 23-26 độ C.

Dự báo khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Hà Nội tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/11:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Ngày có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3, tối và đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3-4. Đêm trời chuyển lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3; chiều tối và đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi đêm trời chuyển rét; các nơi khác đêm trời chuyển lạnh.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C; phía Bắc có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-32 độ C.

Ngày có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió Đông cấp 2-3; đêm gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) đêm trời chuyển lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.