Thời tiết ngày 8/11: Bắc Bộ chiều tối có mưa dông, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 8/11 Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa tăng. Nhiệt độ dao động 23–31 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27–31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có nơi mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh; tàu thuyền lưu ý biển động.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 8/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.