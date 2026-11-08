Thời tiết ngày 8/11: Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to

Dự báo khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, ngày và đêm 8/11, khu vực phía đông khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc đến đông cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m. Tối và đêm nay ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Sóng biển cao 4-6m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m. Khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/11 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Ngày có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3, tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3-4. Đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và phía nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3; chiều tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi đêm trời chuyển rét; các nơi khác đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày có mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía nam (từ phía nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió đông cấp 2-3; đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; phía bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-32 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.