Thời tiết ngày 8/10: Miền Trung mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 8/10 Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng ngày nắng, sáng sớm trời lạnh. Vùng núi có nơi rét, nhiệt độ dưới 19 độ C.

Miền Trung là tâm điểm mưa lớn. Từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi cũng có mưa lớn.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 8/10, miền Trung mưa to.

Thời tiết ngày 8/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ. Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-32 độ; phía Nam 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị) sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ. Có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.