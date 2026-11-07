Thời tiết ngày 7/11: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông

Dự báo sáng 7/11, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tp. Hà Nội, Tp. Hải Phòng, Hưng Yên và Nam Định có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày và đêm 7/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 7/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu Đông Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.