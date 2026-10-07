Thời tiết ngày 7/10: Hà Nội se lạnh, miền Trung mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 7/10 Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 28-30 độ C.

Miền Bắc bắt đầu cảm nhận rõ không khí lạnh. Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi rét.

Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vài nơi. Riêng phía Nam Quảng Trị đến Huế mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi cũng có mưa to, dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối tiếp tục có mưa dông.

Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực mưa lớn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 7/10, Hà Nội se lạnh.

Thời tiết ngày 7/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 25-28 độ. Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị) có mưa vài nơi, riêng phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 30-33 độ. Có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.