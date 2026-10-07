Thời tiết ngày 7/10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm lạnh, Trung Bộ mưa lớn

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm 8/10, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngày và đêm 7/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ngày và đêm 9/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng TP. Huế và TP. Đà Nẵng cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 7/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 25-28 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế) có mưa, mưa vừa và dông, riêng TP. Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Có mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.