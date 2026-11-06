Thời tiết ngày 6/11: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu - Lào Cai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.