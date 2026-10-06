Thời tiết ngày 6/10: Hà Nội hửng nắng, miền Trung mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 6/10 tại Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ 20-29 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng giảm mưa, ngày có nắng. Vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C và có nơi rét.

Tây Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to, dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Miền Trung là tâm điểm mưa lớn. Trong dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài khơi, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, biển động mạnh.

Ngày 6/10, Hà Nội hửng nắng.

Thời tiết ngày 6/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-30 độ; phía Nam 30-33 độ. Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.