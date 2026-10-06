Thời tiết ngày 6/10: Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, Trung Bộ mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (6/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực TP Huế và một số nơi ở TP Đà Nẵng. Ở khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP Huế đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ lúc 1 giờ sáng nay phổ biến từ 21-24 độ C. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo sáng 6/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở TP Đà Nẵng. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Ngày và đêm 6/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/10:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ C.

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-30 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Có mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.