Thời tiết ngày 6/10: Ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ đối mặt đợt mưa lớn

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi có mưa trên 200 mm/ngày; mưa còn có khả năng kéo dài đến 10-11/10.

Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, chiều và đêm 6/10, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày và đêm 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngày và đêm 8/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Tổng lượng mưa ở khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tính từ ngày 6/10 đến hết đêm 8/10 phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Huế 300-400mm, có nơi trên 600mm.

Đợt mưa lớn diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Trên biển, ngày và đêm 6/10, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật mạnh lên tới cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết chi tiết các khu vực ngày 6/10: Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, gồm thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất phía Bắc từ 26-30 độ C, phía Nam từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C; cao nhất từ 28-30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C./.